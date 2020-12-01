Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artıları iki maçın kazanılması, kalede gol yenilmemesi ve takımı olumsuz etkileyen öz güven probleminin aşılması. Eksiler ise sergilenen futbolun camiaya keyif vermemesiydi. Ancak şu anda teknik ekip yeni yapılanma düzeninde hem takımı tanımaya çalışıyor hem de bu kritik süreci en kârlı şekilde geçmenin hesabını yapıyor.

İkinci yarıda görün

İdmanlarda istediği oyun tarzını anlatan ve futbolcularla bire bir ilgilenen Abdullah Hoca, yedek isimlerin de hazırda beklemesini istiyor. Takımdaki herkese ihtiyacı olduğunu zamanı geldiğinde mutlaka görev düşeceğini ifade eden Abdullah Hoca sakatlıklar ve koronavirüs sebebiyle ideal kadrosuna yeni yeni kavuştuklarını söylüyor. Avcı’nın kafasındaki takım ve oyun anlayışıyla ilgili öngörüsü ise ligin ikinci yarısının başında hazır olacakları yönünde.