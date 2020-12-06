Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin bu sezonki 18 transferinden en yüksek bonservis bedeli ödenen isim Mbwana Samatta olmuştu.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tanzanyalı golcü için Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis + 750 bin euro ise sportif sonuçlara bağlı olarak bonus bedeli ödeneceği duyurulmuştu.

Samatta, Fenerbahçe kariyerine çok iyi başlamış ve ilk 11'de çıktığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.

5 MAÇTIR SUSKUN

Ancak Tanzanyalı oyuncu ardından forma giydiği Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol kaydedemedi.

Samatta son olarak milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş derbisinde de forma giyememişti.

SAMATTA - KRMENCIK TAKASI

Belçika basını geçtiğimiz günlerde forvet hattını güçlendirmek isteyen Club Brugge'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Samatta olduğunu yazmıştı.

Voetbal24 ise bir adım ileri giderek Belçika ekibinin Tanzanyalı oyuncu için takas formülünü düşündüğünü duyurdu.

İlk hedef olarak Liverpool'un satış listesine koyduğu Divock Origi'yi belirleyen Club Brugge'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı Samatta'ya çevireceği ifade edildi.

HERKESİN ÇIKARINA OLUR

Mavi-siyahlı takımın, Samatta'ya karşılık Fenerbahçe'ye performansı beğenilmeyen Michael Krmencik'i teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde, Türk ekibinin de Samatta'dan memnun kalmadığı iddia edildi.

İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı.

"YAZIN İSTEDİK FENERBAHÇE'YE GİTTİ"

Club Brugge'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama Fenerbahçe'yi tercih etti" dedi.

Mannaert, bugün için Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini dair bir sinyal almadığını da belirtti.