Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bugün Riva'da yaptığı toplantının ardından 14 olan yabancı sayısı, ligin ikinci yarısında 16'ya çıkarma kararı aldı. Bu durumdan olumlu olarak etkilenen takımlardan birisi de Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu sayısının fazla olması sebebiyle sezonun ilk yarısında lisansını çıkaramadıkları Tyler Boyd’u ikinci yarıda kadroya katacaklarını açıklamıştı. ABD’li oyuncunun dâhil olmasının ardından kimin lisansının askıya alınacağı merak konusu olmuştu. Genç futbolcu Ajdin Hasic'in kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelmişti. Bugün alınan karar sonrasında her 2 futbolcu da ligin ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyebilecek. Karar ile ilgili konuşan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin ilk olarak dile getirdiği ve yoğun çaba gösterdiği bu kuralı destekliyor, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.