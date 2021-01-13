Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bugün Riva'da yaptığı toplantının ardından 14 olan yabancı sayısı, ligin ikinci yarısında 16'ya çıkarma kararı aldı. Bu durumdan olumlu olarak etkilenen takımlardan birisi de Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu sayısının fazla olması sebebiyle sezonun ilk yarısında lisansını çıkaramadıkları Tyler Boyd’u ikinci yarıda kadroya katacaklarını açıklamıştı. ABD’li oyuncunun dâhil olmasının ardından kimin lisansının askıya alınacağı merak konusu olmuştu. Genç futbolcu Ajdin Hasic'in kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelmişti. Bugün alınan karar sonrasında her 2 futbolcu da ligin ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyebilecek. Karar ile ilgili konuşan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin ilk olarak dile getirdiği ve yoğun çaba gösterdiği bu kuralı destekliyor, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
16 yabancı kuralı Beşiktaş'a yaradı
13.01.2021 - 20:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından açıkladığı 16 yabancı kuralı sonrasında Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Tyler Boyd için çözüm de ortaya çıktı. İki futbolcu da sezonun ikinci yarısında kadroda olacak.
Etiketler : boyd,beşiktaş,yabancı kuralı,tff,
759752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/759752.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
8
4
5
3
28
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
14
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
16
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği - Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor - Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor - Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor