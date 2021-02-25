Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlıkları olan Cenk Tosun ve Francisco Montero'nun yer almadığı siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Georges Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.