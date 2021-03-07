Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sobiech’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde toplaşan Lucas Castro’nun şutunu kaleci Friedrich rahat kontrol etti.

12. dakikada Ndao’nun pasını alan Lucas Castro’nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Ndao’nun ortasına ceza sahası içinde Castro vurdu ve top filelere gitti. Ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

44. dakikada Ankaragücü’nün ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazandığı serbest vuruşta, Endri Çekiçi’nin sert şutunu kaleci Viviano kornere tokatladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında, Borini’nin ortasına arka direkte Castro vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Geraldo’nun ara pasında Lobjanidze son çizgiye inerek topu altı pas noktasına gönderdi. Bu bölgede Alper Potuk’un vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

70. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Borini’nin arka direğe yönelen tehlikeli ortasını kaleci Friedrich son anda oyun alanına tokatladı. Dönen topu korner çizgisi üzerinden Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

90+1. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Ankaragücü savunmasından seken topu önünde bulan Mevlüt’ün şutunda kaleci Friedrich tehlikeli pozisyonda gole izin vermedi.