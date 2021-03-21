Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde yeniden 11’e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, Caner Erkin’e ilk 11’de görev verirken, Çek sol bek Novak’ı ise yedek soyundurdu.