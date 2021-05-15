Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANLI ANLATIM

GÖZTEPE 1-1 BEŞİKTAŞ

30' Sol çaprazdan Berkan'ın kullandığı frikikte Ersin topu kornere çeldi.

24' Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün golüyle skoru dengeye getiriyor ve maç 1-1 oluyor.

15' Sol kanattan Berkan'ın ortasında ön direkte Ndiaye'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

10' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Welinton'un indirdiği topu kale önünde Vida ağlara gönderdi.

4' Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan Murat'ın ortasında ceza sahasında Ndiaye topa dokunamadı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Cherif, Soner, Halil, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Roşier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin

GALATASARAY 0-1 YENİ MALATYASPOR

22' Galatasaray atağında Babel'in sağ kanattan ortasına Halil yakın mesafeden kafayı vurdu kaleci Ertaç son anda gole izin vermedi savunma topu kornere gönderdi.

19' Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ceza sahası dışının hemen dışından sağ çaprazdan bir şu denemesi yapıyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

16' Gedson Fernandes'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Marcelo Saracchi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

10' Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.

9' Ryan Babel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

6' Galatasaray atağında Halil savunma arkasına hareketlenen Fernandes'i düşündü ancak top hızlı Ertaç'ta kaldı.

5' Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Semih Kaya kafayla topu uzaklaştırıyor.

2' Ryan Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Teenage Hadebe topu uzaklaştırıyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Emre Akbaba, Babel, Halil

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh

KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE

36' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sol çizgide çalımlarla kaleye sokuldu. Samuel'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.

32' Fenerbahçe'de Caner Erkin sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe'de Pelkas arka direğe etkili bir orta yaptı. Valencia yükseldi ancak kaleci Doğan'a faul yaptı

22' Fenerbahçe'de Caner Erkin serbest vuruşu kullandı. Savunmada Attamah topu karşıladı.

18' GOL! Kayserispor Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti!

12' Kayserispor'da Kvrzic uzaklardan sert vurdu! Köşeye giden top az farkla yandan auta çıktı.

7' Fenerbahçe'de Valencia sarı kart gördü.Sarı Kart - Enner Valencia

6' Fenerbahçe'de Caner sol kanattan ortasını yaptı top kaleci Doğan'da kaldı.

4' Fenerbahçe'de sağ çaprazdan içeri sokulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

1' Kayseri'de maç başladı!

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Pelkas, Osayi, Valencia