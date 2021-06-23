Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının başlamasına bir ay kalırken heyecan artmaya başladı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonu için Türkiye şu ana kadar 97 kota elde etti. Bu 97 kotanın 47’sini kadın millî sporcular elde etti.

Sayı artıyor

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kısa bir süre kala kota müsabakaları sürüyor. A Millî Erkek Basketbol Takımı, Kanada’da eleme müsabakaları oynayarak Tokyo bileti almaya çalışacak. Dün yüzmede Yiğit Aslan, çekiçte Tuğçe Şahutoğlu, judoda Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak ve Mihael Zgank kota alan yeni isimler oldu.

Tokyo, olimpiyatlarda sadece yerel izleyici kabul edecek Japonya’da bu yaz gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları'na sınırlı sayıda yerel izleyicinin kabul edilmesine karar verildi. Alınan kararla, her müsabakayı saha seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 10 bin kişi izleyebilecek.