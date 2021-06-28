Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni bir sezon başlıyor, Fenerbahçe yine hoca arıyor. Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut’tan sonra Emre Belözoğlu’nda da aradığını bulamayan Başkan Ali Koç’un bugün yarın yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor. Etik gereği hocayı kongre sonrası duyuracağını söyleyen Başkan Ali Koç, en yakınlarında bile ipucu vermezken sessizliğini koruyor. Ancak temaslar sonrası sızan isimlerden, teknik adamlara yakın kaynaklardan haberler geliyor.

Hırvatlar önde

Rafael Benitez, Joachim Löw, Lucien Favre gibi üst düze isimlerden umduğu cevapları alamayan, Alman Roger Schmidt’i PSV’den ayrılmaya ikna edemeyen Fenerbahçe, eski gözdeleriyle yeniden flörtleşiyor. Bu isimler Zlatko Dalic, Slaven Bilic ve Nenad Bjelica. Bu isimlerin ortak özelliği daha önce de Fenerbahçe’nin radarına girmiş olmaları. Ayrıca her üç isim hem Hırvat. EURO 2020 macerasını sürdüren Zlatko Dalic’in geçen sene yeşil ışık yaktığı sarı lacivertlilere bu sezon gelme ihtimali yok. Slaven Bilic de Çin’de kalacak.

Marco Silva yedekte

Ancak Dinamo Zagreb’le Fenerbahçe’yi deviren Nenad Bjelica, Kadıköy’e yakın. 49 yaşındaki Hırvat, Osijek’le sözleşmesini feshedip Fenerbahçe’yi bonservis derdinden kurtarabilirse takımın başına geçebilir. Polonya ile EURO 2020’ye grup aşamasında veda eden Paulo Sousa, boştaki Paulo Fonseca ve Marco Silva ise listenin Portekizlileri. Bunlar arasında ise Fenerbahçe’ye en yakın olan Silva. Ancak 43 yaşındaki hoca son tercih olarak düşünülüyor.

Bjelica heyecanı Fenerbahçe’nin müstakbel hocası Nenad BjelIca, hem camianın özlediği futbolu oynatacak hem de genç oyuncuları parlatıp kulübün kasasına para akmasını sağlayacak

Belözoğlu Lazio yolunda

İtalyan basınında sürpriz iddia geldi. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu’nun Lazio’ya gideceği öne sürüldü. Belözoğlu’nun, Sarri’nin yardımcı olarak göreve başlayacağı ve kurt teknik adamın yanında tecrübe kazanacağı belirtildi. Emre, 2001-05’te Inter formasıyla İtalya tecrübesi edinmişti.

F.bahçe’nin derdi 40 kişilik kadro

Harcama limitleri ve Bankalar Birliği’yle yapılan anlaşma sebebiyle yaklaşık 40 kişilik mevcut kadronun maliyetini yaklaşık 10 milyon avro aşağı çekmek durumunda olan Fenerbahçe’nin kapısını çalan yok. Zanka, Dirar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan gibi kiralıktan dönen isimlerin satışından bonservis bekleniyor. Sarı lacivertliler Perotti, Sadık, Lemos ve Samatta’yı da elden çıkararak hem maaş yükünü azaltmak hem de para kazanmak hedefinde. Ancak şu ana kadar bu oyuncular için beklenen teklifler gelmiş değil. Değişim operasyonun bu kadar uzamasında hoca belirsizliğinin de etkisi var.

Berke - Arda yuvada kalacak

Fenerbahçe, kiralıktan dönen kaleci Berke Özer ile 16’lık yıldız adayı Arda Güler’i A takımda tutacak. Berke, Avrupa’dan talipleri olmasına rağmen astronomik bir teklif gelmezse satılmayacak. Genç eldivenler Osman Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge de kaleci rotasyonunda yer alacak.

Bir defa daha Nenad Bjelica Teklif yaptığı teknik adamlardan olumlu geri dönüş almayan sarı lacivertliler Osijek’ten ayrılmayı planlayan 49 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica’ya teklif götürdü. İlk temas olumlu

Teknik direktör Bjelica, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımla görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz anlaşma sağlanmadığını ifade etti.