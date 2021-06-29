Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda İsviçre, Fransa'yı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bükreş'te oynanan karşılaşmada İsivçre 15. dakikada Seferovic 1-0 çne geçerik ilk yarıyı üstün tamamladı.

Bükreş Stadı’nda oynanan müsabakanın 15. dakikasında İsviçre Seferovic ile 1-0 öne geçti. İlk yarı İsviçre’nin üstünlüğü ile noktalanırken, dakikalar 55’i gösterdiğinde İsviçre bir de penaltı kazandı. Ricardo Rodriguez ise penaltı atışından yararlanamadı.

Fransa penaltının ardından 57. dakikada Benzema beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra ise Benzema 59’da yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-1’e getirdi. Fransa 75. dakikada Pogba ile farkı 2’ye çıkardı ve skor 3-1 oldu. 81. dakikada Seferovic yeniden rakip fileleri havalandırarak, 3-2’yi yakaladı. 90. dakikada ise Gavranovic İsviçre’ye beraberliği getiren golü kaydederek müsabakayı uzatmalara götürdü.

PENALTILARDA GÜLEN İSVİÇRE

zatma devrelerinde skor değişmedi ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda Fransa’nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin atışı kaçırmasıyla Vladimir Petkovic’in öğrencileri çeyrek final biletini aldı. İsviçre, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü İspanya ile oynayacak.

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

EURO 2020'de gruptan çıkan takımlar belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri EURO 2020'de grup müsabakaları tamamlandı, son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.