Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni sezonda yedi yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, tarihî bir başlangıç yaptı! Samandıra'daki bakım çalışmaları sebebiyle tam 22 yıl sonra Dereağzı'nda sezon açan sarı lacivertliler tarihte ilk defa mesaiye teknik direktörsüz başladı. Takımın başında sözleşmeleri 30 Haziran'da sona eren antrenörler Zeki Göle, Fatih Yıldız ve Volkan Demirel yer alırken, teknik direktör sorununun en geç 5 Temmuz'da çözüleceği, yeni hocanın Topuk Yaylası'ndaki kampa yetişeceği öne sürüldü.

KADRO ÇOK ŞİŞKİN

Kiralıktan dönen oyuncular ve profesyonel sözleşme imzalanan gençler dâhil Fenerbahçe'nin şu an 46 kişilik bir kadrosu bulunuyor. Gidecekleri ve gelecekleri belirleyecek bütün transfer operasyonu ise yeni hocayı bekliyor. Yönetim, teknik direktör imzayı atınca gaza basacak. Bu arada yeni sezonda futbol şubesi tamamen Başkan Ali Koç'a bağlı olacak. Görev dağılımında futboldan sorumlu bir yönetici bulunmuyor. Ancak Selahattin Baki yine aktif olarak görev alacak ve direkt başkana bağlı çalışacak.

KOÇ DÖNEMİNDE

300 gün hocasız

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi gönderilen teknik adamların yerine yenisini getirmekte zorlanıyor. Kulüp başkanlığında 1122 gün geçiren Koç'un döneminde F.Bahçe tam 300 gün hocasız kalmasıyla dikkat çekiyor. Bu da üç yıllık dönemin 10 ayına denk geliyor. 94 gün önce Erol Bulut'ta yollarını ayıran, sonrasında Emre Belözoğlu ile idare eden sarı lacivertliler şimdilerde yeni teknik adamını arıyor.

PEROTTI'NİN YERİNE

Bernard ya da Martins

Fenerbahçe bir yandan Perotti'den kurtulmaya çalışıyor, bir yandan da sol kanat arıyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde iki isim var. Everton'ın sambacısı Bernard ile Braga'dan Fabio Martins. 27 yaşındaki Martins'le prensip anlaşması sağlayan sarı lacivertliler, Braga ile pazarlığı sürdürüyor. Bernard için ise yeni hoca Benitez'in kararı bekleniyor.

DENGE ÇALIŞMALARI

F.Bahçeli futbolcular sezonun ilk idmanını yeni hocasından ve millî takımlarda olan oyuncularından mahrum yaptı. Perotti'nin de yer almadığı denge hareketleri ağırlıklı çalışmaya diğer bütün futbolcular katıldı.

Steven Caulker Fenerbahçe'ye imzayı attı Fenerbahçe Kulübü sezon öncesi transferlerine başladı. Kulüp, Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.