Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol kanat arayışlarına devam eden Trabzonspor’un gündemine bir kere daha Jordan Lukaku girdi. Daha önce de Belçikalı oyuncu için girişimlerde bulunan bordo mavililer, geçen sezonu Royal Antwerp’te kiralık olarak geçiren kanat oyuncusunu almak için bonservisini elinde bulunduran Lazio ile temaslara başladı. İlk görüşmelerde Karadeniz ekibinin olumlu cevap aldığı öğrenildi.

Karar Sarri’nin

Inter’in dünyaca ünlü golcüsü Romelu’nun kardeşi, daha önce Gençlerbirliği forması giyen Roger Lukaku’nun da oğlu olan Jordan için ilk etapta olumlu cevap alan bordo mavililerin İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizzio Sarri’nin kararını beklediği belirtildi. Eğer Sarri Jordan Lukaku’yu kamp kadrosuna almazsa bordo mavililer, Lukaku teklifini resmîleştirecek.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.