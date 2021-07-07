Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray uzun süredir görüşme hâlinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Fatih Terim’in scout ekiplerine yakından takip ettirdiği ve ısrarla istediği oyuncu için sarı kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü’ne 1,5 milyon avro bonservis ödeyecek. 21 yaşındaki hücum oyuncusu için başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün devreye girmesine rağmen, Barış parçalı formayı giymekte kararlı olunca bu transfer beklenenden geç olsa da Aslan’ın istediği gibi sonuçlandı.

Çokçalış harekâtı

Sarı kırmızılıların listesine aldığı bir diğer isim ise İsmail Çokçalış. Bursaspor forması giyen genç sol bek ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. G.Saray formasını giymek için oldukça istekli davranan İsmail için Bursaspor'la görüşmeler başladı. Sarı kırmızılılar bu transferi takas yoluyla bitirmek istiyor. Yönetim, kadrodaki iki genç oyuncu ile bir miktar para karşılığında İsmail’i kadrosuna katmaya çalışacak.

Arda imzaladı

Geçen sezon yuvaya dönen Arda Turan'la beklenen imzalar atıldı. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Tecrübeli futbolcu imza sonrası yaptığı açıklamada, "Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum" sözlerini kullandı.

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