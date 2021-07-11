Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan Mervenur Uslu ile Elis Özbay, U23 Kürek Dünya Şampiyonası Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de dünya şampiyonu oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularını tebrik ettikleri ortak bir mesaj yayınladı. Yayınlanan bu mesaj, sporseverlerden alkış topladı.

MİLLİ SPORCULARA TEBRİK

Galatasaray'ın paylaşımında, "U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan kulübümüz sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahce sporcusu Elis Özbay'dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ise paylaşımında, "U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan kulübümüz sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu'dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." İfadelerini kullandı.

BURAK ELMAS DA PAYLAŞTI

Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı alıntıladı.

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