Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni sezon formalarının tanıtımı Boğaz’da tekne üzerinde yapılmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de bulunduğu tekne Beşiktaş iskelesine yanaşınca ne Ghezzal dendi ne Rosier ne de Diego Costa... Sahili tıka basa dolduran siyah beyazlı taraftarlar Brezilyalı Alex Teixeira için Boğaz’ı inletti. “Başkan bize Alex’i getir” sesleri uzun süre devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi taraftarın bu isteği karşısında ilk önce oldukça şaşırdı. Başkan Çebi tekneden inmeden Brezilyalı oyuncunun transferindeki son durumunu kurmaylarına sordu.

YALÇIN DA İSTİYOR

Bonservisi elinde olan oyuncu ile yıllık 2 milyon avro ücret ve bonuslar karşılığında anlaşıldığı ancak 1,5 milyon avro imza parası konusunda geri adım atılmadığı bilgisi verildi. İmza parası fikrine en başından beri karşı olan siyah beyazlıların patronu, bu rakamın mümkün olduğunca düşürülmesi ve transferin bitirilmesi için talimat verdi. Önümüzdeki hafta bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın’ın da Texieira için “Fenerbahçe’deki Alex etkisini gösterir” dediği öğrenildi.

BAŞKAN JOSEF'E TAKILDI

Taraftarın “Başkan bize Alex’i getir” tezahüratlarının arkasında Josef de Souza vardı. Teknenin üst katında taraftarlara tezahüratlara devam etmesi için işaret eden Brezilyalı yıldız, bu anları yakın arkadaşı Alex Teixeira’ya göndermek için videoya alıyordu. Alt katta bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi bu durumu fark ettiğinde Josef’e tatlı bir sitemde bulunarak “Demek sen bağırtıyorsun Josef! Görürsün sen” şeklinde takıldı.

YİNE BULUŞTULAR

Fenerbahçe’de bir dönem orta sahanın değişmez ikilisi olan Mehmet Topal ile Josef de Souza, Beşiktaş’ta buluştu. Brezilyalı oyuncu eski takım arkadaşına “Aramıza hoş geldin” dedi.

Mehmet Topal, Beşiktaş'ta Beşiktaş, orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile bir seneliğine sözleşme imzaladı.

YÖNETİCİLER DERT ETMİYOR

Forma tanıtımında siyah beyazlı yöneticilerin gündeminde Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in durumu vardı. İki oyuncuya da Galatasaray ya da Fenerbahçe’nin herhangi bir teklif yapmadığı, menajerlerin fiyat yükseltmeye çalıştığı belirtildi. Siyah beyazlılar “Bizden başka aldıkları ciddi teklif yok. Bu tuzağa düşmeyeceğiz” şeklinde yorumlar yaptı.

FUTBOLUN DİREKTÖRÜ KAZANCI GÖREVE

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, bir futbol direktörüyle çalışmak istiyordu. Bu görev için Ceyhun Kazancı ile anlaşmaya varıldı. Beş yıldır Passolig Genel Müdürü olarak görev yapan ve Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Kenan Karaman Beşiktaş'ta ​Beşiktaş, son olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.