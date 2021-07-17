Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 yıllardır Ankara’da görevini sürdüren ve 2019’dan bu yana Macaristan Büyükelçisi olarak Türkiye’de görevini sürdüren Viktor Matis, spora olan merakı ve Gençlerbirliği taraftarı olması anılarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Gençlerbirliği’ni UEFA Kupası'ndaki Blackburn Rovers, Parma ve Valencia maçlarından hatırladığını dile getiren Matis, ilk kombine kartını ise 2010 yılında aldığını söyledi. Büyükelçi Matis, ayrıca, “2021-2022 sezonu bizim için zor bir sezon olacak” diye konuştu.

"16 YAŞINDA PROFESYONEL TAKIMDA OYNAMAYA BAŞLADIM"

Spor hayatına küçük yaşlarda yaşadığı köyün futbol takımına katılmasıyla başladığını aktaran Macaristan Büyükelçisi Matis, Macaristan’ın batı tarafında bir köyde doğup büyüdüğünü söyledi. Köyde bulunan herkesin futbolla ilgilendiğini ifade eden Matis, 13 yaşında futbola, 16 yaşından itibaren ise profesyonel bir takımda oynamaya başladığını aktardı.

2003-2004 sezonunda bir şampiyonluklarının olduğunu belirten Matis, "Macaristan’ın 5’inci veya 6’ncı liginde kazandığım bir altın madalya var. Tabii ki bu benim için çok büyük bir gurur çünkü köy liglerinde yetenek yerine daha çok istekle oynuyorsunuz. Ben de yetenek olmasa da futbola karşı çok büyük bir istek vardı.” ifadelerine yer verdi.

İLK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ANISI

Türkiye ve Macaristan’ın ortak özellikleri olduğunu ve ilk Gençlerbirliği maçına Ankara’daki görevi sırasında kombine bilet alarak gittiğini belirten Viktor Matis, “Türkiye ve Macaristan’da herkes iki konuda uzman; siyaset ve futbol. Burada Macaristan ve Türkiye yine birbirlerine benziyor. Ben de siyasetle ilgileniyorum genelde ama işim bitince futbol haberlerini okumaya çalışıyorum." açıklamalarında bulundu.

2010’da Türkiye'ye geldiğinde arkadaşlarının olduğunu, onlara 'Güzel futbol oyununu nerede izleyebilirim?' diye sorduğunu ve birinin Gençlerbirliği’ni, bir başkasının ise Ankaragücü’nü önerdiğini söyledi. "Önceden de birkaç kez duymuştum, ben de değerlendirme yapıp Gençlerbirliği’ni seçtim." diyen Viktor Matis, ilk maçını 2010’da kombine bilet alıp maraton tribününde izlediğini ifade etti.

2019’da geri döndüğünden bu yana maça gitme şansı bulamadığını belirten Matis, "İlk geldiğimde Eryaman Stadı’na gittim ama passolig kartım hazır olmadığı için giriş yapamadım. O da ilginç bir deneyim oldu benim için. Eryaman Stadı’nda ilk maçtı, orada dışarıda kaldığım birkaç taraftar daha vardı. Üstümde şapkam, paltom vardı, takım elbise giyip gitmedim. Oradaki taraftarlarla sohbet etmiştik ve onlar da beni kendilerinden görmüşlerdi.” şeklinde konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ BLACKBURN, PARMA VE VALENCİA MAÇLARINDAN HATIRLIYORUM"

Gençlerbirliği taraftarı olmasının sebebini gençken Gençlerbirliği’nin UEFA Kupası'ndaki Blackburn Rovers, Parma ve Valencia karşılaşmaları sırasında duyması ile bir bağ kurduğunu ve gittiği ilk maçta taraftarın sıcakkanlı oluşunun dikkat çektiğini söyleyen Matis, “Bir yabancı için ilk etapta çok bir fark olamayabilir. Zaten ilk maçta gördüğüm samimi taraftarlar ve iyi insanlar bu kararımın doğru olduğunu gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

"MACARİSTAN'DA KÖY TAKIMIMI DESTEKLİYORUM"

Macaristan’da da yaşadığı köyün takımını desteklediğini belirten Büyükelçi, “Macaristan’da desteklediğim tek takım kendi köy takımım. Ayrıca Macar Milli Takımı’nı da destekliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan’da özellikle çok güzel bir oyun ortaya koydu. Son senelerde Macar taraftarların çok iyi olduklarını da söyleyebilirim. Holiganlık her yerde var. Kulüplere ve milli federasyonlara düzenin sağlanması adına büyük iş düşüyor. Tekrardan futbolun aile oyunu olmasını diliyorum” açıklamasını kaydetti.

DOSTLUK MAÇI AÇIKLAMASI

Macar takımlarla Ankara takımları arasında müsabaka gerçekleşmesi adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini aktaran Matis, “Bir Macar takımı ile Gençlerbirliği’nin arasında maç veya turnuva düzenlenmesi konusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’la da konuştuk. Bu konu hakkında bana büyük görevler verdi. Gençlerbirliği yönetimi de bu fikre sıcak baktı." dedi.

Sezonun başlamasına az kaldığını ancak bu sene için biraz geç kaldıklarını söyleyen Matis, ilerleyen senelerde hazırlık maçı organize edilebileceğini ifade etti. Gençlerbirliği ile Macar bir takım arasındaki oynanabilecek bir karşılaşmadaki tarafını ise diplomatik bir cevapla belirten Viktor Matis, “Bir diplomata böyle bir soru soruyorsanız elbette diplomatik bir cevap beklemek zorundasınız, dostluk kazansın. Fakat takım elbisemi çıkartırsam Macar takımını destekleyeceğim.” dedi.

"TESİSLERE GERİ DÖNEBİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'ne düzenlediği ziyarette takıma moral sağlamak amacıyla gittiğini aktaran, “Aslında İlhan Cavcav Tesisleri’ne geri dönebilmek benim için büyük mutluluktu. 2013-2014 senelerinde uluslararası bir ligde futbol oynamıştım. Tesisler o dönemde çok güzeldi ve son ziyaretimde gördüğüm üzere güzelliğini koruyor." dedi.

Ziyaretinde Gençlerbirliği’nin bir alt lige düşmesi sebebiyle üzüntülerini ilettiğini ve başarılar dilediğini söyleyen Matis, "Eminim Gençlerbirliği bir, iki sene içerisinde üst lige geri çıkacak. Bu konuda oyuncular hakkında ne tür politika izlediklerini sordum. Detayları öğrenmem üzerine tavsiyelerde bulundum. Macaristan’da da genç ve yetenekli oyuncular var. Örnek olarak, Atilla Szalai” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

Hem büyükelçi hem de sosyal medya fenomeni olmanın avantajlarının çok olduğunu belirten Matis, “Sosyal medya diplomatlar için çok önemli çünkü bir diplomatın halkla ilişkisi çok az oluyor. Bir ofiste devamlı çalışıyoruz veya bir görüşmedeyiz. Bundan dolayı sosyal medya bizim için bir fırsat. Bu fırsatı da elimden geldiğince iyi kullanmaya çalışıyorum." açıklamasını yaptı.

Sadece Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, kültürü, siyaseti, eğitimi, ekonomiyi değil Macaristan’ı da tanıtmak ve bir büyükelçinin günlük hayatını aktarmaya çalıştığını dile getiren Viktor Matis, "Macaristan ve Türkiye’nin arasındaki ilişkilerin iyi olması bizim için bir fırsat." dedi.

Matis, sözlerini şöyle sürdürdü:

Spor alanından konuşmak gerekirse, çok önemli bir detay var: Macaristan Dışişleri Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı Spor Diplomasisi Genel Müdürlüğü kuruldu. Büyük turnuvaları ülkeye getirmek için çalışıyorlar veya iki ülke arasındaki çeşitli spor dallarındaki iş birlik için çalışıyorlar. Ben Gençlerbirliği taraftarı olduğumdan dolayı onların başarılı olmasını istiyorum ve manevi olarak destek olmak istiyorum.”

"GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI BİR KERE OLUNUR"

Gençlerbirliği taraftarlarına bu sezonun zor geçeceğini ve ellerinden gelen desteğin verilmesini söyleyen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, “Gençlerbirliği taraftarlarıyla aram çok iyi. Benim için bu çok önemli fakat ben bunu moda veya reklam için yapmıyorum. Az önce de bahsettiğim gibi ilk kombine biletimi 2010 yılında aldım. 2021-2022 sezonu bizim için zor bir sezon olacak." dedi.

Takıma desteklerin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Matis, "Burada kimsenin bir şüphesi olmasın: Gençlerbirliği taraftarı bir kere olunur.” diyerek sözlerini tamamladı.

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