Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konu, Galatasaray’ın, Ghezzal’ı kadroya katmak istemesiydi. Başkan Elmas, bu konudaki sorulara karşılık şu cevabı verdi: Evet, Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye de devam ederiz. Hoca’mız isterse maliyeti uygunsa ve karakteri Galatasaray’da oynamaya uygunsa o kişiyi transfer etmekten çekinmeyiz…”

Onlar da Gedson’a el attı

Elmas, Beşiktaş’ın bir diğer yıldızı Rosier konusunda ise “Biz başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin buraya uygun olmasına da bakıyoruz. Gedson için Benfica ile görüşüyoruz. Hoca’mız da Rui Costa ile yani Benfica’nın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün (Beşiktaş) resmî bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Bizden centilmenlik beklerken bunun karşılıklı olması gerekir” ifadelerini kullandı.

PSV maçına yetişmez

Slavia Prag’da forma giyen Stanciu için de kulübünün başkanıyla görüştüğünü ifade eden Galatasaray Başkanı “Ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. İleride ne olur bilemiyorum” bilgisini verdi. PSV maçı öncesi UEFA listesine yeni transfer yetiştiremeyeceklerinin itirafını da yapan Burak Elmas “Galatasaray’ın geleceği için kısa dönem mutluluk peşinde koşmayacağız. Sırf PSV maçına yetiştirmek için stratejimizden şaşmayacağız” vurgusunda bulundu.

Oğulcan’da kasıt var

∂ Oğulcan konusu, kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Bunu, sonunda alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, formdayken oynayamıyor.

Geleceği düşünüyoruz

∂ Futbol takımımızın bütçesinin yüzde 48’i dört oyuncumuzun maaşına gidiyor. Kısa süreli mutluluklar için Galatasaray’ın geleceğini tehlikeye atmayacağız.

Terim’le üç yıllık

∂ Planlamamızı görev süremiz kadar yani üç senelik yapıyoruz. Fatih Hoca ile de üç yıllık imzaladık. Gereksiz uzunlukta sözleşmeler yapmamaya çalışıyoruz.

MENAJERİ GELİYOR

Ghezzal zirvesi cuma günü

∂ Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Ghezzal’ın menajeri Anoir Fazuli’nin cuma günü İstanbul’a geleceği öğrenildi. Bayram tatili sebebiyle gelişini erteleyen Fazuli’nin hem Galatasaray hem de Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturması bekleniyor.

UEFA LİSTESİNDE

Diagne ve Oğulcan yok

∂ Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elem maçı için UEFA’ya verdiği liste belli oldu. Sarı kırmızılılar, TFF’nin lisans vermediği Oğulcan Çağlayan dışında takıma geç katılan ve bireysel çalışmalar yapan Diagne’nin adını PSV maçı için kaydettirmedi.