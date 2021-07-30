Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sürecinde gösterdiği tavır ve Beşiktaş'a olan bağlılığıyla dikkat çeken Valentin Rosier bu duruşunun ödülünü İstanbul'a ayak basar basmaz aldı. Beşiktaş'a yeniden imza atmak için dün İstanbul Havalimanı'na inen Fransız yıldıza müthiş bir karşılama yapıldı. Rosier'in gece yarısında İstanbul'a gelmesine rağmen yaklaşık 300 taraftar havalimanında bekledi. Yüksek teklifleri 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyerek reddeden Rosier gördüğü manzaradan çok etkilendi.

Tadını çıkardı

Havalimanını meşalelerle aydınlatan ve tezahüratlarla inleten siyah beyazlı taraftarlar, Valentin Rosier'i bağrına bastı. Coşkulu kalabalıkla birlikte tezahüratlara eşlik eden yıldız oyuncu, uzun süre kendisini bekleyen araca gitmek yerine taraftarlarla birlikte bu anların tadını çıkardı. İzdihamdan zor çıkan başarılı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini dört yıllığına siyah beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Bonservisi 4,5 milyon avro

Valentin Rosier'in bonservis bedeli için Beşiktaş'ın kasasından 4,5 milyon avro çıkacak. Siyah beyazlılar bu bedeli sezon sonunda ödeyecek. Ayrıca Sporting'e Rosier'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay verilecek. Beşiktaş'a gelmek için yıllık ücretinde 200'er bin avro indirim yapan Rosier ise her sezonda 1,3 milyon avro kazanacak.

Rosier, 4 yıllık sözleşme imzalayacak Siyah beyazlı takımda oynamak adına alacağı ücrette indirime giden Fransız futbolcu “Rosier için havaalanına” çağrısı yapan taraftarlara sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.