Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın anlaştığı ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirmeyi planladığı Alex Teixeira'nın gelişi de transfer süreci gibi sancılı olacak. Brezilyalı yıldızın transferinin ardından siyah beyazlı formayı giymesi biraz zaman alacak. Türkiye'nin, Covid-19 tedbirleri sebebiyle karantina uyguladığı ülkeler arasında Brezilya da yer alıyor. Teixeira imza için geldiğinde 14 gün karantinaya alınacak. Siyah beyazlıların ligdeki ilk maçına sekiz gün kalması sebebiyle durum sıkıntılı.

Son maçı Kasım 2020'de

Süper yıldız ligin en az üç maçında forma giyemeyecek. Teknik heyeti düşündüren tek konu bu değil. 31 yaşındaki oyuncu fiziki olarak da hazır değil. Son maçına Kasım 2020’de çıkan Teixeira, formda kalmak için özel antrenörle birlikte çalışıyor ancak aylardır takımla birlikte idman yapmadığı için fizik olarak hazır hâle gelmesi de zaman alacak. 13 Ağustos'ta ligde ilk maçını oynayacak olan Beşiktaş, Eylül'ün üçüncü haftasında ise Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayacak.

GHEZZAL TURP GİBİ

Alex Teixeira'nın durumu sebebiyle sıkıntıda olan Beşiktaş teknik heyetini Ghezzal sevindiriyor. Leicester City ile kampta olan Cezayirli yıldızın testlerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdiği öğrenildi.

Teixeira çılgınlığı Siyah beyazlı taraftarlar 10 numara transferi için başrolü oynuyor. Süper yıldızın eşinin hesabı bile 'Come to Beşiktaş' yağmuruna tutuldu