Fenerbahçe'den transfer haberleri art arda geliyor. Yeni sezona umut veren bir performansla ilerleyen Sarı-lacivertli ekip, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kapacak, Bursaspor Kulübü'nün oyuncularından biriydi.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.
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