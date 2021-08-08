Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş transfer döneminde şov yapmaya devam ediyor. Salih Uçan, Kenan Karaman, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal... Hepsine de başka talipler olmasına ve daha yüksek teklifler gelmesine rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi hiçbirini kaçırmadı. Son olarak Ghezzal'ın bonservisi için yüksek gelir hedefleyen Leicester City neye uğradığını şaşırdı. Hem siyah beyazlı yönetimin ısrarla teklifini artırmaması hem de Ghezzal'ın Beşiktaş'tan başka takımı istememesi üzerine Ada ekibi pes etti.

İstediğini alıyor

Piyasa değeri 12 milyon avro olan Cezayirli yıldızın bonservisi 3,2 milyon avro karşılığında alındı. Üstelik bu rakam İngiliz ekibine beş yılda ödenecek. Geçen sene ligin en iyi oyuncularından biri olan Ghezzal, performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon avro kazanacak. Transferde acele etmeden istediği her oyuncuyu kadrosuna katan Başkan Çebi önderliğindeki transfer heyeti, Alex Teixeira'yı da pazartesi günü İstanbul'a getirecek. Kadroya ayrıca bir golcü ve sol bek de takviye edilecek.

ROSIER'DEN AÇIKLAMA:

Taraftarı rahatlattım

Valentin Rosier “Beşiktaş'ın çocuğuyum” sözünü G.Saray'a gideceği yönünde dedikodular çıkması üzerine sosyal medyada paylaştığını açıkladı. Fransız yıldız “Taraftarın içini rahatlatmak istemiştim, çünkü gerçekten Beşiktaş’ın çocuğuyum” dedi.

GALATASARAY VAZGEÇMİŞTİ

Ghezzal için G.Saray da devreye girmesine ve daha yüksek ücret sunmasına rağmen siyah beyazlı yönetim teklifini bir avro bile artırmamıştı. Cezayirli yıldızın ısrarla Beşiktaş'ı istemesi üzerine G.Saray transferden vazgeçmişti.

Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.