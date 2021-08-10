Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyon kadroyu koruyan ve nokta atışı transferler yapan Beşiktaş son olarak süper bir yıldızı daha renklerine kattı. Uzun zamandır siyah beyazlıların peşinden koştuğu Alex Teixeira, kendisini 2,5 yıllığına Beşiktaşlı yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Transfer hiç kolay olmadı. Arap ülkelerinden gelen yıllık 6 milyon avro gibi astronomik tekliflere rağmen Alex'in tercihi Beşiktaş oldu. Transferde siyah beyazlı yönetim kadar Josef de Souza da büyük rol oynadı.

Pişman olursun

Siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu, hem arkadaşı hem de vatandaşı olan Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmesi için büyük çaba gösterdi. Hatta bir ara tereddütte kalan Teixeira'yı eleştiren bir paylaşımda bile bulundu. Parayı seçmemesi gerektiğini, kendisinin bu hatayı yaptığını ve pişman olduğunu söyleyen Josef de Souza sonunda arkadaşını ikna etti. Transferde kilidi çözen, bitirici hamleyi yapan ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Başkan bitirdi

Bütün anlaşmalar tamamlanmış geriye sadece imza parası kalmıştı. Bu konuda göreve geldiğinden bu yana sert bir tavrı olan siyah beyazlı yönetim oldukça direndi. Bu tür ücretlerin gelecekte kulübü zarara uğratacağı gerekçesiyle görüşmeler bir süre tıkandı. Forma lansmanı günü Beşiktaş iskelesinde siyah beyazlı taraftarların "Başkan bize Alex'i getir" seslerini unutmayan Başkan Çebi, Brezilyalı oyuncunun 900 bin avroluk imza parasını kendi cebinden karşılayarak transferi bitirdi.

Alex Teixeira İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlılar, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

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