Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, futbol camiasının en önemli kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarihine birçok başarı sığdıran kulüp, Süper Lig'deki rekorların da hatrı sayılır bir kısmını elinde bulunduruyor.



LİGDE EN UZUN SÜRE YENİLMEYEN TAKIM

Siyah-beyazlılar, ligde en uzun süre yenilmeyen takım olarak yıllardır rekoru elinde tutuyor. Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.

13 MAÇLIK KAZANMA SERİSİ REKORU

Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

LİGİN NAĞMALUP TEK ŞAMPİYONU

Süper Lig'in 63 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 15 Ekim 1989'da oynanan karşılaşmayı 10-0 kazanarak tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

DERBİ KRALI KARA KARTAL

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

DERBİLERDE ÜZEN REKOR

Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takım, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenildi.

KIRMIZI KART REKORU DA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Türkiye'nin 63 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde bir önceki sezonun şampiyonu olarak 2003-2004'te de iyi başlayan ilk yarıyı lider bitiren siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun ikinci yarısına da büyük bir şokla başladı. 2003-2004 sezonunun 18. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'nda 25 Ocak 2004 tarihindeki karşılaşmada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız'ın hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 6 kişi kaldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.

ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, 3 kez üst üste şampiyonlukları başarısı yakaladı.

Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti.

Beşiktaş, son üst üste şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.

KÖTÜ SEZONLAR

Beşiktaş, 4 defa kötü sezonlar yaşamaktan kurtulamadı.

1975-1976 sezonunda 11. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 1979-1980'de aynı sıralamayı bir kez daha tekrarladı.

Beşiktaş, 1969-1970 ve 1978-1979 sezonlarını ise ligi 9. sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ

Siyah-beyazlı ekip, bazı dönemlerde şampiyonluk için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

1959-1960'daki şampiyonluğunun ardından bu sevinç için 5 sezon bekleyen Beşiktaş, tarihindeki en uzun şampiyonluk hasretini ise 1966-1967'de ligi ilk sırada tamamlamasının ardından çekti. Beşiktaş, bu başarının ardından yeniden şampiyon olmak için 14 sezon bekledi ve 1981-1982'de hasreti sonlandırdı.

Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından, 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna kadar aynı başarıyı tekrarlamak için 7 yıl bekleyip, bir sonraki benzer başarısını 2008-2009'da kazandı. Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'daki şampiyonluğun ardından ise 6 sezon daha bekledi ve 2015-2016 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

GOL KRALI 4 KEZ BEŞİKTAŞ'TAN ÇIKTI

Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.

Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.

GORDON MILNE

Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.

ATİBA'NIN FORMA REKORU

Beşiktaş'ta şu an kadroda bulunan Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar ve Mario Gomez lige damga vuran oyuncular oldu.

Kanadalı futbolcu, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta 9. sezonunu geçirecek. Atiba, 240 karşılaşmayla Süper Lig'de en fazla siyah-beyazlı formayı en çok giyen yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Beşiktaş'ta 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla en çok oynayan futbolcu unvanını taşıyor. Feyyaz Uçar toplam 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekoruna sahip.

Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen duyurdu! Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon tazminatını ödedi Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlı ekip, yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptı.

Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta UEFA cezası ihtimali ortadan kalktı! Beşiktaş, vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığını açıkladı.