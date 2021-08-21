Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammed Hamza Bakır, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında, finalde Azeri rakibini mağlup ederek ampiyonluğu elde etti.

BAŞPEHLİVAN OĞLU BAKIR DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Son Avrupa Şampiyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Güreşçisi, Avrupa 2.si Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Bakırın oğlu Muhammed Hamza Bakır, Kırgız Erlan Manatbekov'u ve Ermeni rakibi Razmik Kurdyan'ı (8-0) sayı tuşuyla Rus rakibi Armen Chokoliyan'ı da (4-0) yenerek geldiği finalde Altın madalya için dünya 2.si Sarkhan Mammadov ile karşılaştı. Rakibini daha önce Yıldızlar Dünya Şampiyonasında yine finalde yenen Bakır, minderden 3-1 galip ayrılarak dünya Şampiyonu oldu.

Muhammed Hamza, Yıldızlar Avrupa ve Dünya Şampiyonluğundan sonra Gençlerde de dünya şampiyonu oldu.

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