Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa arenasında oynadığı Molde ve Roma maçlarında sol bekte yaşanan sıkıntı gözle görülür hâle gelen Trabzonspor, bu bölgeye takviye için kolları sıvadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11’de üç Türk isim oynatma mecburiyeti yüzünden savunmanın solu için yerli bir oyuncu üzerinden planlama yaparken İsmail Köybaşı’nın yetersiz kalması üzerine Umut Meraş’ın transferi için yönetime rapor verdi. Bunun üzerine bordo mavililer Umut için yeniden harekete geçti.

Bu defa zamlı teklif

Daha önce de millî oyuncuyla görüşen ancak aradaki fiyat farkı sebebiyle anlaşamayan Karadeniz ekibi, bu defa işi bitirmek istiyor. Fransız ekibi Le Havre’nin 2 milyon avroluk bonservis bedeli isteğini, bizzat kulübüyle görüşerek 1,4 milyon avroya indiren Umut, Karadeniz ekibinden 1,350 milyon avro talep etmişti. İlk görüşmelerde oyuncuya 900 bin avro teklif eden bordo mavililerin fiyat yükselterek Umut’u ikna etmesi bekleniyor. Oyuncuyla Beşiktaş ve Adana Demir de ilgileniyor.

Yenelim, moral bulalım

Avrupa kupası maçında Roma’ya mağlup olan Trabzonspor, ligde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularına “Sivas’ı yenip Roma’ya moralli gidelim” telkininde bulundu.

FORMA SATIŞI PATLADI

Kampanyaya destek

∂ Trabzonspor’un TS Club’lardan Sorumlu Yöneticisi Yalçın Orhan’ın 661 forma ile başlattığı kampanyaya eski ve yeni yöneticilerden destek geldi. Bordo mavililer binlerce forma siparişi verirken yönetimin yüzünü güldürdü.