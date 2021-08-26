Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Randers ile yapılacak rövanş maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dolu dolu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Turu geçmek istediklerini ancak tek korkusunun yorgunluk olduğunu belirten tecrübeli teknik adamdan öne çıkanlar şöyle: Transfer döneminde özellikle gençler tarafından Galatasaray’ın istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Biz de dönüşerek, değişerek ve kazanarak mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Bizde ederini bulan her oyuncu gidebilir.

YERLİ FORMÜLÜ

Morutan’ı 18 yaşından bu yana takip ediyorduk. Son 10 yıla baktığımızda Romanya'nın en önemli jenerasyonunu getirdiğini düşünüyorum. Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta da aktif ve etkili oynayabiliyor. 10 numarayı ona verme konusunda biraz beklemeyi düşünüyorum. Bu konuda sürpriz de yapabiliriz. Yabancı kuralından dolayı bazen yerli kaleci ile de maçlara çıkabiliriz. Kale konusunda daha alternatifli olabiliriz. Aramıza yeni isimler katılabilir.

SATIR BAŞLARI:

Hayallerim bittiğinde benim burada olmamam lazım.

Diagne istekli, ama daha istekli olması lazım. Fazlasını bekliyorum.

Ömer sadece sahada değil Florya için de önemli bir oyuncu.

MORUTAN’IN BONSERVİSİ: 3,5 MİLYON AVRO

Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen orta saha Olimpiu Morutan ile 5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu için kulübü S. Bükreş’e üç yıla yayılmış hâlde 3,5 milyon avro ödeneceği belirtildi.

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