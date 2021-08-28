Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Marek Hamsik, kulüp dergisine bu sezon şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bordo mavili takımda daha önce oynayan Slovak futbolcular gibi iyi izler bırakmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu kendisini hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak gördüğünü söylerken “Gol atmaya çalışan topla oynamayı seven bir futbolcuyum. Sahada hırslı ve kazanmak isteyen biriyim. Her zaman dürüst biriyim” dedi.

Beklentiler yüksek

Beklentinin yüksek olduğuna dikkat çeken Hamsik, “Çok iyi bir takım kurulduğunu zaten herkes görebiliyor. Amacımız ligi kazanabilmek, büyük başarılar elde edebilmek. Futbolda baskıyla mücadele edebilmeniz gerekir. Umuyorum biz de kurulan bu takımın hakkını verip, takımımızın beklediği o şampiyonluğu, o başarıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza armağan edebiliriz” ifadelerini kullandı. Hamsik, tribünlerin dolu olarak görmenin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

ELENİŞİN SEBEBİ BELLİ

Kalesini kapatamadı

Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor’un savunması alarm veriyor. Süper Lig’de ve Avrupa’da oynadığı 6 resmî maçta kalesini gole kapatamayan bordo mavililer bu karşılaşmalarda 11 gol yedi. EURO 2020’de 8 gol yiyen Uğurcan’ın sezona da kötü başlaması dikkati çekiyor.

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