Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından İngilizce, Fransızca ve Türkçe bir açıklama yayımlayan 36 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş eşofmanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını kullandı ve şu ifadeleri kullandı,

"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum.

Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihminde sonsuza kadar kalacak.

Yolumun kesistiği ve büyümeye yardıcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler.

Allah'ım sana hamd olsun."





SÜPER LİG'DE 103 MAÇTA 46 GOL ATTI

Beşiktaş'ta 2014-15, Göztepe'de 2018, Medipol Başakşehir'de ise 2019-21 sezonları arasında forma giyen Demba Ba, son olarak İsviçre'nin Lugano takımında görev almıştı. Süper Lig'de 103 maçta 46 kez gol atan Demba Ba, Avrupa'da ise Chelsea, Newcastle United, West Ham United ve Hoffenheim gibi önemli takımlarda forma giydi.

Senegal Milli Takımı'nda 22 karşılaşmada sahaya çıkan Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarıyla şampiyonluk sevinci de yaşadı.



Demba Ba: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.



Drogba, Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı tepkisiz kalmayan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.



Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye dersi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.