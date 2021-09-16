Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hiç tartışmasız bu sezonun en keyif veren futbolunu oynayan Trabzonspor’da rota Trabzonspor. Hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesi. Üç galibiyet sonrası G.Saray önünde geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve puan alan bordo mavililerin özellikle savunmada zaafları dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı da bazı oyunculardan istediği verimi alamadı. Onların başında da İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür geliyordu. Bu ikilinin yerine alternatif arayışlar başladı.

19 maçlık yenilmezlik

Avcı’nın çok memnun olduğu ve özel önem verdiği iki de isim vardı. Onlar da millî takımlarından yorgun gelmelerine rağmen G.Saray mücadelesinde ellerinden geleni yapan Bakasetas ile Hamsik’ti. Avcı, iki ismi de fazla yormadı ve dinlenme programı verdi. Abdullah Hoca’nın Kasımpaşa mücadelesinde hem Hamsik’e hem de Bakasetas’a daha fazla sorumluluk vereceği belirtildi. Bu arada ligde dış sahada 19 maçtır mağlup olmayan bordo mavililer seriyi sürdürmek amacında.

Trabzonspor Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk olacak. Abdullah Avcı yönetiminde deplasman karşılaşmalarında yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.