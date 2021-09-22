Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde kadroda ciddi bir rotasyona gitti. 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrasında “Demek ki rotasyon yapmalıymışım” diyen Terim, bunu bugünkü karşılaşmada gerçekleştirecek. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık sebebiyle özel bir atel ile idmanlara çıkan Barış Alper ve ligde cezası devam eden Marcao’nun yanı sıra yorgun ve formsuz olan Berkan, Cicaldau ve Halil Kayseri’ye götürülmedi.

Diagne kadroda

Terim’in son maçlarda düşen performansıyla dikkatleri çeken Kerem Aktürkoğlu, Yedlin ve Morutan’ı da kulübeye çekmesi bekleniyor. Fatih Hoca, Halil Dervişoğlu’nun yerine ileri uçta Mustafa Muhammed’i ilk 11’de başlatacak. Asunçao ve Emre Kılınç’ın da ilk on birde maça başlaması bekleniyor. Formasını kaptırdığı Halil Dervişoğlu’nun babasına sosyal medyadan cevap verdiği için Alanyaspor maçında kadroya alınmayan Diagne ise Terim tarafından bu defa kafileye dâhil edildi.