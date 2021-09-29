Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Maç öncesi Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, eski Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena ile basın toplantısı düzenledi.

"GRUPTAKİ EN ZOR TAKIM"

Portekizli teknik adam Martins, hücum oynamasını seven iki takımın karşı karşıya geleceğini belirterek "Gruptaki en zor rakiple karşılaşacağız. Atmosferin çok sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi artırıyor. Üç puanın yanı sıra iyi bir oyunla sahadan ayrılmayı istiyoruz. Grupta dört takım var. Rekabet üst düzeyde" diye konuştu.

"VITOR İLE YAKIN ARKADAŞIZ"

Her rakibi farklı değerlendirdiklerini aktaran Martins, yarın sarı-lacivertli takım karşısında iyi bir motivasyon ve oyunla kendilerini ispatlamak istediklerini kaydetti. 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı olan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pareira ile olan dostluğuyla hakkındaki soruya "Gerçekten de Vitor ile son derece iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de üst düzeyde. Yarın 1,5 saat için bu ortadan kalkacak" cevabını verdi.

"VITOR'A TAKTİĞİMİZİ KAPTIRMAYIZ"

Basın toplantısından sonra neden antrenman yapmadıklarıyla ilgili soru üzerine Martins "Arka arkaya maçlar yapıyoruz. Oyuncularımın iki gün dinlenmelerini istedim. Fenerbahçe'nin çimlerini tartışmıyoruz. Asla Vitor'a taktiğimizi kaptırmayız" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAK GURUR VERİCİ"

Ardından sarı-lacivertli takımda 2017-2019 yıllarında iki sezon forma giyen Valbuena konuştu. Fransız orta saha oyuncusu, İstanbul'a döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Valbuena "İstanbul'da bulunmak son derece gurur verici. Çok iyi vakit geçirdim ama bunlar geçmişte kaldı. Artık Olympiakos'un galibiyeti için çaba harcıyorum. Gruptaki konumumuz açısından üç puana ihtiyacımız var. Maçın istediğimiz gibi bitmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"SAVUNMASI VE HÜCUMU ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMLA KARŞILACAĞIZ"

Tecrübeli futbolcu "Antrenörünle yarınki maç için özel bir görüşme yaptınız mı?" şeklindeki soru üzerine "Galibiyeti isteyen bir takım olarak buraya geldik. 3 puanla başladık ve galip gelmeye devam ederek bu gruptan çıkmak istiyoruz. İki takımın da teknik direktörünün Portekizli olması enteresan. Portekizli teknik adamlar taktisyen yöneriyle bilinir. Teknik direktörümüze çok güveniyoruz. Savunması ve hücum gücü çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Unutmamamız gereken bir 12 numara var. Seyirci faktörünü de göz önünde bulunduruyoruz. Umuyorum her türlü engeli aşmış olarak soyunma odasına gideriz" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMI STADIN ATMOSFERİ İÇİN İKAZ ETTİM"

Arkadaşlarına Ülker Stadı'ndaki atmosfer hakkında bilgi verdiğini dile getiren Mathieu Valbuena "Sıradışı bir atmosfer olacağını, seyircinin böyle bir atmosfer oluşturmak için çabalayacağını arkadaşlarıma söyledim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"HİSLERİMİ ANLATAMAM"

Fransız futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarının kendisini tribüne çağırması halinde ne tepki vereceği sorusunu, "Tabii ki burada bulunmaktan çok mutluyum. Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. İki senedir eski takımlarımla karşılaşıyoruz. Yarın da en iyi şekilde cevap vereceğimden seyircinin şüphesi olmasın." şeklinde cevap verdi.

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