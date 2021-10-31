Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. Ligin başında kötü performansıyla eleştirilen Galatasaray, üzerindeki rehaveti atarak zirve yarışında yeniden "Ben de varım" dedi. Evinde Gaziantep FK'yı Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmada Galatasaray, etkili oyunuyla göz doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

7. dakikada Cicaldau’nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.

11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau’nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.

21. dakikada soldan Kerem’in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan’ın gelişine vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Muhammet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko’nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

45+3. dakikada Barış Alper'in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Galatasaray, ilk yarıyı Morutan'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

63. dakikada Marcao’nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli’nin vuruşunda topu kaleci Günay kontrol etti.

66. dakikada Muhammet’in kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde alan Dicko’nun vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.

73. dakikada Feghouli’nin savunmanın arkasına attığı pasta topu alan Kerem’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Maçın ikinci ve son golü, Galatasaraylı Kerem'den geldi.

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