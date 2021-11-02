Türkiye Gazetesi

Millî yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'yi gururlandırdı. Güneş, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, kadınlar 400 metre bireysel karışık kategorisinde birinci oldu.Altın madalyayı alan sporcu, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren kişi oldu.

KENDİ REKORUNU KIRDI

400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derece elde etti. Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Milli yüzücülerden 18 madalya Sırbistan'da düzenlenen Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda mücadele eden milli yüzücüler, turnuvada 18 madalya kazandı. Madalyaların 5'i altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz olduğu öğrenildi.

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk kürsüye birlikte çıktı Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stil finallerinde birlikte mücadele ederek kürsüye de birlikte çıktı.

Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.