Türkiye Gazetesi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, disiplinsizlik gerekçesiyle Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği bildirildi.

DİSİPLİN İHLALLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir'in saha olayları, Atakaş Hatayspor'un ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Altınordu'da forma giyen Enis Destan ile Ahmet İlhan Özek'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Şahan Gökbakar'dan PFDK'ya tepki: Bir de ağaca bağlayıp kırbaçlayın Galatasaray, dün akşam evinde ağırladığı Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma esnasında bir grup taraftarın sahaya yabancı madde attığı anlara değinen Şakan Gökbakar, "Bunları men edin kardeşim, bu nasıl bir cahilliktir?" ifadelerini kullanırken, PFDK'nın Galatasaray kararına da tepki gösterdi.

Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi: Ağır ceza yolda Fatih Terim'e hakaretten 3-7, tedbire uymamaktan (soyunma odasına girmesi) 4-12, kırmızı karttan 1 olmak üzere minimum 8 maç ceza yolda. Elmas da hak mahrumiyeti cezası alacak

PFDK kararını verdi! Nicolas'a 2 ve Matavz’a 1 maç ceza Kocaelispor maçında gördükleri kırmızı kart sonrası PFDK’ya sevk edilen Bursasporlu futbolcular Nicolas Zalazar ve Tim Matavz'ın cezaları belli oldu. Zalazar 2 maç men cezası alırken, Matavz ise 1 resmi müsabakada forma giyemeyecek.