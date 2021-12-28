Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle Caner Erkin'e 3 maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık da rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü yüzünden 2 maç men cezası aldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli gerekçelerle 57 bin 500 lira ceza yedi. PFDK ayrıca çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 182 bin, Yeni Malatyaspor'a 164 bin, Fatih Karagümrük'e 100 bin ve Altay'a 75 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

PFDK Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. Söz konusu kulüplerin; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve GZT Giresunspor olduğu öğrenildi.