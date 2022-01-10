Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansa ulaşılamaması ve şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşılması üzerine teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Ayrılık haberinin spor gündemindeki etkisi sürerken, şaşırtan bir iddia kulislerde dolaşmaya başladı. Söz konusu iddiaya göre, imparatorun yeni adresi Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City oldu.

Fatih Terim ve Acun Ilıcalı'nın eski dost oldukları biliniyor.

ACUN AYRILIK AÇIKLAMASINI BEKLEMİŞ

Ajansspor'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan medya patronu Acun Ilıcalı, Fatih Terim'le görüşmek için randevu istedi. Ilıcalı'nın özellikle ayrılığın resmiyet kazanması için beklediği belirtildi. Ilıcalı'nın Terim'le çalışmayı çok istediği ileri sürülen bilgilerin arasında.

Öte yandan Terim'in Exxen platformunda sporla ilgili bir oluşumda yer alabileceği konuşuluyor. Terim'in bu iddialara vereceği cevap merak konusu oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fatih Terim: Zoru seçtim Galatasaray'da üst üste puan kayıpları sürüyor. Fatih Terim ise gelinen noktadaki acı tabloya farklı bakıyor: Günü kurtarmak ve kariyerime bir kupa daha eklemek istesem garanti transferler yapardım. Ben kulübü düşündüm. Galatasaray'ın geleceği için egoları bir kenara bırakıp devam ediyorum

Taraftardan Terim'e: Takım niye oynamıyor? Sarı kırmızılı takım ligin ikinci yarısının ilk maçında Suleymanov'un 11. dakikada gelen golüne bir türlü karşılık veremedi, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü, yarıştan iyice koptu