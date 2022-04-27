Türkiye Gazetesi

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finalinde karşılaşacağı İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini yenerek adını tarihe yazdırmak istiyor. İki maç üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenen İstanbul ekibi, seyircisi önündeki rövanşı da kazanıp kupayı kaldırmanın peşinde... Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan Bahçeşehir Koleji, başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmanın mücadelesini verecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün oynanacak Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den canlı yayınlanacak. Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.

Zorlu mücadele öncesinde 13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın biletleri tükendi.

TÜRKİYE'NİN BASKETBOLDA KAÇ AVRUPA KUPASI VAR?

Bahçeşehir Koleji, basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. 5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren kırmızı-lacivertli takım, Avrupa Kupası'nı kazanması durumunda Türk basketbol tarihinin büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye basketbolda ilk Avrupa Kupası'nı 1996 yılında Koraç Kupası'nı kaldıran Anadolu Efes ile elde etti. Anadolu Efes'in bu başarısının ardından erkeklerde 2012 yılında Beşiktaş, FIBA Eurochallenge Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Türkiye, basketboldaki en büyük başarılarını Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile elde etti. Avrupa'nın basketbolda kulüpler bazındaki en büyük kupasını Fenerbahçe 2017 yılında müzesine götürürken, Anadolu Efes geçen sezon aynı başarıyı tekrarlamayı başardı.

KADIN BASKETBOLUNDA 4 KUPA

Türkiye, basketbolda kadınlarda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Söz konusu başarıların 3'ü Galatasaray'dan gelirken, bir diğer kupaya Yakın Doğu Üniversitesi uzandı. Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

Bahçeşehir Koleji FIBA EuroCup'ta şampiyonluğa koşuyor FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia’yı deplasmanda 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti.