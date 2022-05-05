Türkiye Gazetesi

İzmir’in köklü kulübü Altay, 18 yıl aranın ardından yükseldiği ve bir ara liderlik koltuğuna oturduğu Süper Lig’de zor günler geçiriyor. Kümede kalma ihtimali pamuk ipliğine bağlı olan siyah-beyazlılarda yaşanan mali problemler gün geçtikçe büyüyor. Son olarak 28 Nisan’da gerçekleştirilen olaylı kongrede başkan adayı çıkaramayan İzmir temsilcisinde alacakları ödenemeyen futbolcular, sözleşmelerini feshederek kulüpten ayrılmaya başladı.

TAKIMDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Geçtiğimiz hafta Fildişili santrfor Karamoko Bamba ve Portekizli golcü Marco Paixao, sözleşmelerini feshederek kulüpten ayrılmıştı. Son olarak ise Şilili merkez orta saha oyuncusu Cesar Pinares, alacaklarını tahsil edemeyince İzmir’den ayrılarak ülkesine döndü.

Bir başka Şilili oyuncu Martin Rodriguez ise kulüpte antrenmanlarını sürdürürken, 15 gün içinde alacaklarının ödenmemesi halinde kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin bonservis beklentisine girdiği Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis’in ödemesini gerçekleştirerek kulüpte kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ'YLE BAŞLADILAR

Kulüp efsanesi Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig'e yükselen ve ilk haftalarda iyi sonuçlar elde eden Altay'da ligin 2. yarısında tecrübeli teknik direktörle yollar ayrıldı. Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu takımın başına Serkan Özbalta'yı getirdi. Süper Lig'de ilk kez takım çalıştıran Özbalta, kümede kalma savaşının ortasında görevi bırakınca düşüş hızlandı. Teknik direktörlüğe Sinan Kaloğlu getirildi ancak bu kez de başkan istifa edince kulüpo sahipsiz kaldı. İzmir ekibi, ezeli rakibi Göztepe ile birlikte seneye TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Altay olağanüstü genel kurulunda arbede çıktı, yumruklar konuştu Süper Lig ekiplerinden Altay’ın olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan bir konuşmacının, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nu ibra etmemeye davet ediyorum” demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü.

Göztepe kadroyu dağıtıyor! Başta Halil Akbunar olmak üzere... Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 30. sezonunu geçirdiği Süper Lig'e bitime 4 hafta kala veda etti. İzmir'in Sarı-Kırmızılılar'ı tarihinde 6. kez Süper Lig'den küme düşme üzüntüsü yaşadı.