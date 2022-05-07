Türkiye Gazetesi

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyat edilen eski milli futbolcu Ersen Martin'in operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi. Eski futbolcunun yaşadığı hayatı tehlikenin ise devam ettiği kaydedildi.

DURUMU HALA KRİTİK

Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ersen'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 42 yaşındaki Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

Ersen Martin ölümden döndü! Beşiktaş'ın eski golcüsü kalp krizi geçirdi... 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı. 2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.