Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Galler'e konuk olan Hollanda, Beşiktaş'ın gözdesi Wout Weghorst'un golüyle 1-2 kazandı. 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki santrfor, son dakikada attığı golle ülkesine 3 puanı getiren isim oldu.

KARTAL PENÇESİNİ NİYE YAPTI?

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği 1.97'lik santrfor milli formayla 13. maçında 3. golünü attı. Weghorst'un gol sevinci sırasında Kartal Pençesi yapması Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada "taraftara mesaj gönderdi" yorumları yapıldı. Ancak Hollanda Milli Takımı'nın Twitter hesabındaki Weghorst paylaşımında bulun Kartal değil, Aslan pençesi olduğu ortaya çıktı!

Wout Weghorst'un neden böyle bir gol sevinci yaşadığı bilinmiyor ama her geçen gün Beşiktaş'tan uzaklaştığı biliniyor. Futbolcuyu 1 sezon kiralamak için Burnley ile anlaşan Beşiktaş, transferde çok rakibinin olması nedeniyle masadan kalkmak üzere.

Weghorst'u bonservisiyle almak isteyen Bundesliga takımlarının bulunması nedeniyle Siyah-Beyazlı yönetim bekleyişe geçti.

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri

Beşiktaş'ta kule seçimi: İki isim arasında kararsızlık yaşanıyor Sörloth ve Weghorst'tan birini transfer etmek isteyen siyah beyazlılar tercih yapmakta zorlanıyor. Teknik ve ekonomik şartlara bakıldığında da iki oyuncu arasında fark yok gibi...

Burak Yılmaz'dan Tümer Metin'e cevap... "Beşiktaş onu alırsa Batshuayi'yi mumla arar" demişti Veteran golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmayacağını açıkladı... 36 yaşındaki santrforun Beşiktaş'a geri dönmesini değerlendiren Tümer Metin, "Beşiktaş onu alırsa Batshuayi'yi mumla arar" demişti. Burak Yılmaz'ın bu yoruma cevabı oldukça tartışmalı...