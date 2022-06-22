Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe formasını tam 9 sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur."

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11 SEZONU TAMAMLAYACAK

"Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz"

32 yaşındaki guard 2013 yazında Erdemir'den ayrılıp Sarı-Lacivertlier'e imza atmıştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Melih, "Taraftarı olduğum, kaptanı olduğum, ait olduğum yer olan Kulübümde 10. sezonuma girecek olmanın tarifsiz gurur ve mutluluğuyla; Birlikte nice kupalara!" ifadelerini kullandı.

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