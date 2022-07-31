Türkiye Gazetesi

Kim Min-jae'yi 20 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe, Attila Szalai'yi de kaybetmek üzere...

Macar futbolcuyla ilgili flaş iddia menajerinden gelmişti... Menajer Mithat Halis, "Fenerbahçe, Szalai için en az 15 milyon euro istiyor. Szalai bu yaz ayrılacak. Wolfsburg onu istiyor. Bu konuda çok kararlılar. Diğer isteyen takım Rennes. O parayı verebilirler. Ama başka takımlar da var. Sürpriz bir takım da onu alabilir" demişti.

beIN Sports'un haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.

Attila Szalai'ye Bundesliga'dan çok ciddi talip! Macar stoper de gidici, Jesus'u sıkıntı bastı Kim Min-jae'yi 20 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe, Attila Szalai'yi de kaybetmek üzere... Sarı-Lacivertliler iki yıldız stoperinden dev bir gelir elde edecek ama yerlerini çabuk dolduramazsa işler sarpa saracak. Macar futbolcuyla ilgili flaş iddia menajerinden geldi...

DEVLER LİGİ TRENİ KAÇINCA...

Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi transfer ederek Kim Min-jae satışı sonrası kadrosunu iki as stoperle takviye eden Fenerbahçe'de Devler Ligi treni kaçınca Attila Szalai'ye yol görünmüştü.

Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

Ocak 2021'de 2 milyon euroya transfer edilen ve Macaristan Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Szalai'nin kariyerine Bundesliga'da devam etmesi bekleniyor.

SLOVACKO HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü.

Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro’nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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