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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Eşleşmelere göre Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) Türkiye'nin rakibi olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) takımla eşleşti.

27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Kura çekimine 4. torbadan dahil olan Ay-yıldızlılar, Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile birlikte C Grubu’nda yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - 1. Resim

Kura çekimi ile birlikte gruplar ise şu şekilde oluştu:

A Grubu: D Ön Eleme Grubu ikincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu birincisi, İspanya
B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu birincisi
C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu ikincisi (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna)
D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya
E Grubu: D Ön Eleme Grubu birincisi, Almanya, İsrail, GKRY
F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu ikincisi, C Ön Eleme Grubu birincisi
G Grubu: B Ön Eleme Grubu ikincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya
H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Her grubun ilk üç sırasında yer alacak takımlar, elemelerin ikinci turuna yükselecek ve I, J, K ve L gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulacak.

Milliler, organizasyonda ilk tur maçlarını 24 Kasım 2025 - 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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