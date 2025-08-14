Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, şiddetli depremle sarsıldı!
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları’nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu bildirdi.
31 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir