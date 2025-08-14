Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, şiddetli depremle sarsıldı!

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, şiddetli depremle sarsıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, şiddetli depremle sarsıldı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları’nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu bildirdi.

31 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Genç golcü Mustafa, sadece 3 dakika sahada kalabildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alman halkından İsrail'e net mesaj: Artık yeter! - DünyaAlman halkından İsrail'e net mesajİngiltere'de milletvekilleri hep bir ağızdan çağrı yaptı! "İsrailli Büyükelçi derhal sınır dışı edilsin" - Dünya"İsrailli Büyükelçi derhal sınır dışı edilsin"Trump'tan üçlü zirve sözleri: Zelenskiy ve Putin ile beraber Avrupalı liderler de katılabilir - DünyaTrump'tan üçlü zirve mesajıABD Başkanı Trump, İsrail'e gidecek iddiası! Gazze'de ateşkes masada olacak - DünyaABD Başkanı Trump, İsrail'e gidecek iddiası!Türkiye'nin göz bebeğine talip çok! F-35 yerine KAAN projesine yöneldiler! - DünyaF-35 yerine KAAN projesine yöneldiler!Sel felaketi bölgeyi sildi süpürdü! En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı - DünyaEn az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...