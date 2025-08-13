Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.39'da4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'ndeki deprem, yerin 56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.