Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi, son dakika bir depremle sarsıldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.39'da4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'ndeki deprem, yerin 56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

