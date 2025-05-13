Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları! İşte tartışmalı pozisyonlarda hakem konuşmaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 35. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 35. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

TALİSCA'NIN ŞUTU SONRASI ELLE OYNAMA VAR MI?

Başakşehir - Fenerbahçe maçının 55. dakikasında sarı-lacivertlilerin atağı sonrası VAR, ‘elle oynama nedeniyle penaltı için sahada inceleme’ önerisinde bulundu. Hakem Burak Pakkan, pozisyonu izlemek için kenara gelirken, Talisca’nın topa vurduktan sonra temas noktası izletildi. Pozisyonu farklı açılardan izleyen Pakkan, "Ben kararıma bağlı kalacağım bu penaltı değil. Bu doğal pozisyon" açıklamasını yaptı. Sahaya dönen Pakkan, Başakşehir’in kale vuruşu ile oyunu başlattı.

PENALTI MI OFSAYT MI?

Trabzonspor - Galatasaray müsabakasının 44. dakikasında bordo-mavililerde Edin Visca, ceza sahasına girerken kaleci Muslera tarafından düşürüldü. Hakem Atilla Karaoğlan serbest vuruş kararı verirken Muslera’ya da sarı kart çıkardı.

Video Yardımcı Hakem, Karaoğlan’a uyarıda bulunarak, "Temas kesinlikle tam çizginin üstünde ama ofsayt. Sana kararın anlaşılır olması için sahada inceleme öneriyorum. Ya kaptanlarla konuşursun ya da sahaya incelemeye gidersin" açıklamasını yaptı. VAR monitöründen atak başlangıcını izleyen Karaoğlan, ilk olarak çizgide yapılan faulü izledi daha sonra pasın atıldığında son adam olduğu belirtildi. Hakem, "En direkt vuruş vereceğim" diyerek sahaya döndü ve serbest vuruşu iptal etti.