Beşiktaş sağ bekini buldu! Taylan Bulut transferinde sona gelindi

Beşiktaş sağ bek arayışları kapsamında gündeminde olan Taylan Bulut ile anlaşma sağladı.Fabrizio Romano'nun haberinew göre hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlandı.

Taylan Bulut bu sezon Schalke 04 formasıyla 2 lig maçına çıktı.19 yaşındaki oyuncu sağ bekin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabiliyor.

19 yaşındaki Taylan, Almanya U16, U17, U18 ve u19’da forma giymişyi. A Milli takım tecrübesi bulunmuyor.