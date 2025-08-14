Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Transfer resmen açıklandı: Yeni takımı

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için sözleşme imzaladı" denildi.

Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.

4 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ta A Takım'a geçtiğimiz sezon başında yükselen genç futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer karşılaşmada yer aldı.