Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Transfer resmen açıklandı: Yeni takımı

David Juasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katan Beşiktaş, diğer yandan kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıyor. Kocaelispor'a kiralanan Can Keleş'in ardından Fahri Kerem Ay da sezon sonuna dek TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'a kiralık gönderildi.
Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için sözleşme imzaladı" denildi.
Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.
4 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ta A Takım'a geçtiğimiz sezon başında yükselen genç futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer karşılaşmada yer aldı.
