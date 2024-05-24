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A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var

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A Milli Takım&#039;ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var
A Milli Takım, Euro 2024, Vincenzo Montella, Haber

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın geniş kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği geniş kadroda turnuvadan kısa bir önce düşürülecek.

F Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı yapacak.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, kadroda yer alan gözde isimlerden biri olarak dikkat çekti.

A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 KADROSU

14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenecek olan dev şampiyona öncesi aday  kadro şu şekilde: 

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var - 1. Resim

VINCENZO MONTELLA'DAN EURO 2024 KADRO AÇIKLAMASI

A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var - 1. Resim

35 KİŞİLİK EURO 2024 KADROSU

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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