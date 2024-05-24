A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 24 Mayıs 2024 20:32 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 20:42 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.