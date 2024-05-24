A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın geniş kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği geniş kadroda turnuvadan kısa bir önce düşürülecek.
F Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı yapacak.
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, kadroda yer alan gözde isimlerden biri olarak dikkat çekti.
A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 KADROSU
14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenecek olan dev şampiyona öncesi aday kadro şu şekilde:
VINCENZO MONTELLA'DAN EURO 2024 KADRO AÇIKLAMASI
A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 FİKSTÜRÜ
35 KİŞİLİK EURO 2024 KADROSU
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor