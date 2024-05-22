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Bedavaya dev transfer! Süper Lig ekibinden Memphis Depay bombası

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Bedavaya dev transfer! Süper Lig ekibinden Memphis Depay bombası
Beşiktaş, Memphis Depay, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Sezon sonu Atletico Madrid ile devam etmeme kararı alan Memphis Depay'ın bonservisini eline almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen Memphis Depay ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

İspanyol ekibiyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine, başkent ekibinin 30 yaşındaki forvetle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Atletico Madrid'in gelecek sezon için sözleşme uzatmayacağı ve Memphis'in sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacağı kaydedildi.

Bedavaya dev transfer! Süper Lig ekibinden Memphis Depay bombası - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN DEPAY HAMLESİ

Jose Mourinho'yu takımın başına geçirmek isteyen Beşiktaş'ın imza ücreti karşılığında Depay'ı kadrosuna katmak için sıkı bir çalışma yapacağı öğrenildi.

Kırmızı-beyazlı formayla 40 resmi maça çıkan Depay, bu mücadelelerde 13 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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